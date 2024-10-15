ATP Azerbaycan'da PASHA Capital ile İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

ATP Azerbaycan'da PASHA Capital ile İşbirliği

ATP, PASHA Capital ile işbirliği yaparak Azerbaycan pazarına finans çözümleri sunacak.

15.10.2024 12:51
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ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ'nin (ATP), finans sektörüne özel yenilikçi yazılım çözümleri markası ATP Tradesoft, Azerbaycan'ın önde gelen aracı kurumu PASHA Capital ile işbirliği anlaşmasına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk etapta beş yıllık süreyi kapsayan ve ATP finans çözümlerinin PASHA Capital operasyonlarına entegrasyonunu içeren anlaşma, ATP'nin Azerbaycan pazarına attığı ilk adım olmasının yanı sıra şirketin Orta Asya bölgesindeki stratejik büyüme hedeflerine katkıda bulunacak.

İşbirliği kapsamında ATP, PASHA Capital'e ATP Tradesoft'un "GTP Brokerage" platformunu, sanal şube uygulamalarını ve mobil çözümlerini sağlayacak. PASHA Capital'in stratejik hedeflerine uygun şekilde Azerbaycan pazarına özelleştirilecek GTP platformu, Bakü Borsası ile entegre edilerek emir iletimi ve arka ofis süreçlerini dijitalleştirecek. PASHA Bank ile bağlantılı olarak çalışacak platform, müşteri ve hesap açılışı süreçlerini hızlandırarak müşteri memnuniyetini iyileştirecek ve verimliliğe katkıda bulunacak.

PASHA Capital müşterileri, ATP Tradesoft'un mikro servis mimarisiyle geliştirilen yeni nesil mobil ve internet şubesi uygulamalarıyla, finansal işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Müşteriler, ATP Tradesoft'un finansal "super-app" platformunu kullanarak en yeni uygulamalardan ve sunduğu değer önermelerinden faydalanma fırsatına sahip olacak. Oluşturulan bu kapsamlı çözümler, müşterilere yurt dışı pazarlara erişim imkanı sunarak küresel finansal işlemlerde kolaylık sağlayacak.

"Ürünlerimizi, mevzuat açısından Azerbaycan piyasasıyla uyumlu hale getireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, PASHA Capital ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin, finans sektöründe hedefledikleri Azerbaycan pazarına güçlü bir kurum ile girmelerini sağladığını belirtti.

Türkiye'de geliştirdikleri en yeni teknolojileri, yurt dışı müşterisi ile tanıştırmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Cinali, şunları kaydetti:

"PASHA Capital'in dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik bir iş ortağı olarak yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Gerçekleştireceğimiz projeyle ürünlerimizi, mevzuat açısından Azerbaycan piyasasıyla uyumlu hale getireceğiz. Türkiye finans sektöründeki lider konumumuza, Azerbaycan finans pazarında da geniş kapsamlı fırsatları değerlendirerek ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Azerbaycan, Teknoloji, Ekonomi, Yazılım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATP Azerbaycan'da PASHA Capital ile İşbirliği - Son Dakika

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