ATSO Adayı Öz: Haklarımızı Almamız Gerekiyor - Son Dakika
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ATSO Adayı Öz: Haklarımızı Almamız Gerekiyor

ATSO Adayı Öz: Haklarımızı Almamız Gerekiyor
21.07.2026 21:53
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Hatice Öz, Antalya'nın sanayi ve ticaretinin hak ettiği yerde olmadığını vurguladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz, "Birçok farklı sorunlarımız olması rağmen aslında bu tek bir kavram altında tek bir noktada birleşiyor o da 'Hak' tır. Antalya'nın sanayisi ve ticareti hak ettiği yerde değil" dedi.

ATSO Başkan Adayı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz, Antalya iş dünyasının bu ülkenin üreten, geliştiren, istihdam sağlayan en dinamik, en vizyoner gücü olduğunu söyledi. ATSO meclis toplantısında konuşan Öz, "ATSO üyelerinin hemen her konuda; turizmde de, tarımda da, sanayide ve ticarette de hakkını tam anlamıyla alamadığını" söyleyerek, "Birçok farklı sorunlarımız olmasına rağmen aslında bu tek bir kavram altında tek bir noktada birleşiyor o da 'Hak'tır. Antalya'nın sanayisi ve ticareti hak ettiği yerde değil. Antalya'nın sanayicisi ve tüccarı hak ettiği yerde değil, Antalya'nın çiftçisi ve lobisi hak ettiği yerde değil" dedi.

"KDV farkı rekabet gücünü azaltıyor"

Antalya'nın dört bir yanında, sahada ATSO üyeleri ile istişare halinde olduklarını belirten Hatice Öz, "Birçok farklı sektörel sorunlar var. Örneğin; birçok üyemiz ürünlerini yüzde 1 KDV ile alırken, satışta yüzde 10 hatta yüzde 20 KDV uygulamak zorunda kalıyor. Bu durum hem fiyatlandırmada sorun oluşturuyor hem de üyemizin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

POS cihazı uygulamalarında da sorunlar yaşandığını açıklayan Öz, "Yüksek komisyon oranları, satış bedellerinin bloke edilerek üyemizin hesabına geç aktarılması nedeniyle bozulan nakit akışı, aylık ve yıllık bakım ücretleri ile yazılım destek bedeli adı altında alınan ek maliyetler üyemizin omuzlarındaki yükü her geçen gün artırıyor" diye konuştu.

"Çözüm; güçlü bir ATSO'dan, güçlü bir temsilden geçiyor"

Antalya iş dünyasının güncel sorunlarına değinen Hatice Öz, çözümün güçlü bir ATSO'dan, güçlü bir temsilden geçtiğini vurgulayarak, "Antalya iş dünyasının hakkı finansmana çok daha kolay erişimdir ve en önemlisi Antalya sanayicisinin ve tüccarının hakkı güçlü bir temsildir. Bütün iş dünyasının hak ettiği yerde olabilmesi için birlikte hareket edebiliyor olmamız lazım. Birbirimize kavgayla, gürültüyle, hakaretle değil; daha çok birleşerek ve istişare ederek davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Önceliğimiz mutlaka kurumumuz ve üyelerimiz olmalı. Önceliğimize kurumumuzu ve üyelerimizi alırsak bütün sorunlarımızın daha rahat çözüleceğine; bu zamana kadar çözülmemiş birçok sorunumuzun da yerel yönetimlerde ve bakanlıklarda çok daha kolay çözülebileceğini görüyor ve inanıyoruz. Tüm Antalya'nın ve iş dünyasının hak ettiği yere hep birlikte gelebileceğimize, bunları hep birlikte başarabileceğimize inanıyoruz. Birleşerek, istişare ederek ve birlikte inşa ederek bunların olabileceğine inancımız tamdır" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Hatice Öz, Politika, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATSO Adayı Öz: Haklarımızı Almamız Gerekiyor - Son Dakika

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