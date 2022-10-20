ATSO'da genel sekreter Aslı Şahin Tekin oldu - Son Dakika
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ATSO'da genel sekreter Aslı Şahin Tekin oldu

20.10.2022 10:40
ATSO'da genel sekreter Aslı Şahin Tekin oldu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO), genel sekreterlik görevine Avukat Aslı Şahin Tekin getirildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO), genel sekreterlik görevine Avukat Aslı Şahin Tekin getirildi.

ATSO'da başlayan değişim süreciyle birlikte Başkan Ali Bahar ve Yönetim Kurulu, ATSO'nun sevk ve idaresindeki en önemli pozisyonlardan biri olan Genel Sekreter görevini, bir hukukçuya emanet etti. ATSO'da 8 yıl boyunca Ticaret Sicil Müdürlüğü, son 3 yılda da Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini başarıyla yürüten Avukat Aslı Şahin Tekin, ATSO'nun yeni Genel Sekreteri oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Şahin Tekin , Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATSO'da genel sekreter Aslı Şahin Tekin oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATSO'da genel sekreter Aslı Şahin Tekin oldu - Son Dakika
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