Audi, Brüksel'deki fabrikasında yeniden yapılanmaya gidiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Audi, Brüksel'deki fabrikasında yeniden yapılanmaya gidiyor

Audi, Brüksel'de Q8 e-tron üretimi yapılan fabrikasında talep düşüşü nedeniyle yeniden yapılanmaya gitmeyi planlıyor. Yapılanma çalışmaları, lüks elektrikli otomobillere talepteki düşüş ve aşırı kapasite sorunuyla ilgili. Audi'nin Brüksel'deki tesislerinde üretilen Q8 e-tron modelleri, küresel talepteki düşüşten olumsuz etkilendi. Fabrikanın konumu ve yüksek üretim maliyetleri de sorunların arasında yer alıyor. Belçika hükümeti, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için çeşitli teşvikler sunmaya çalışıyor.

19.07.2024 23:11
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Lüks otomobil markası Audi, Brüksel'de Q8 e-tron üretimi yapılan tesisinde düşen talep nedeniyle yeniden yapılanmaya gitmeyi planlıyor.

Belçika basınındaki haberlere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na (VW) ait Audi markası, lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında değişiklik yapma hazırlıklarına başladı.

Yeniden yapılanma çalışmaları, Audi'nin lüks elektrikli otomobillerine talepteki düşüşten ve aşırı kapasiteden kaynaklanıyor.

Audi, Brüksel'de Q8 e-tron ve Q8 Sportback e-tron modellerinin üretimini yapıyor. Audi, Brüksel tesisindeki üretimi erken sonlandırmaya hazırlanıyor.

Geçmişte Belçika'da Q4 e-tron üretimini sonlandıran Audi, Q8 modelleri Meksika'da üretmeye devam edecek.

Audi yönetiminin yeniden yapılandırma planını açıklamasının ardından Belçika yasaları kapsamında sosyal ortaklar arasında bilgilendirme ve danışma süreci başladı.

Bu süreçte Audi yönetimi ile sosyal ortaklar çeşitli çözüm seçeneklerini görüşüyor.

Bir çözüm bulunamaması durumunda fabrikada faaliyetlerin durması söz konusu olacak.

Audi'nin Brüksel'deki tesislerinde üretilen Audi Q8 e-tron modelleri, küresel talepteki sert düşüşten olumsuz etkilendi.

Audi, elektrikli otomobil piyasasına bir dönem Q8 e-tron ile çok başarılı olmuştu ancak son dönemde lüks segmentteki rekabetin artması model satışlarını düşürdü.

Audi'nin Brüksel'deki üretim maliyetleri diğer tesislerinden yüksek

Brüksel tesisinde yapısal sorunlar da bulunan Audi'nin Brüksel fabrikasının şehir merkezine yakın konumu nedeniyle tesis yerleşiminde değişiklik yapmak mümkün olmuyor. Tesisin bir tarafında özel mülkler diğer tarafında ise demir yolları bulunması fabrikanın genişletilmesine imkan vermiyor.

Brüksel fabrikasının konumu nedeniyle bir pres atölyesi kurulamıyor. Bölgede yerel tedarikçileri de olmayan tesise parçalar uzak mesafelerden naklediliyor. Bu durum fabrikanın lojistik maliyetlerini çok yükseltiyor.

Audi'nin Brüksel'deki üretim maliyetleri diğer tesislerinden yüksek seyrediyor.

Fabrikada üretimin durması istihdamı da olumsuz etkileyecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Audi Brüksel yöneticisi Volker Germann, "Niyetin açıklanması bir kararın alındığı anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Çalışanların bu durumdan derinden etkilendiğini belirten Germann, bundan sonraki süreçte şeffaf ve yapıcı bir diyalog ortamının önemine işaret etti.

Fabrikada çalışan işçileri temsil eden Sosyalist Sendika ise konuyla ilgili açıklamasında, bir çözüm bulunamaması halinde bu yıl 1400 çalışanın işine son verilmesinin söz konusu olduğunu bildirdi.

Belçika hükümeti, enerji faturalarında indirim ve ek mali teşvikler gibi seçeneklerle şirketin faaliyeti sürdürmesi için çaba harcıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Audi, Brüksel'deki fabrikasında yeniden yapılanmaya gidiyor - Son Dakika

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