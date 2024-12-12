Audi Brüksel Fabrikası'nda Sosyal Plan Krizi - Son Dakika
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Ekonomi

Audi Brüksel Fabrikası'nda Sosyal Plan Krizi

Audi'nin Brüksel fabrikasında yönetim ile sendikalar arasında sosyal plan görüşmeleri tıkandı.

12.12.2024 14:16
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Audi'nin yakın zamanda kapanacak Brüksel fabrikası yönetimi ile sendika temsilcileri arasında yapılan sosyal plan görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı.

Belçika basınında yer alan habere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının Brüksel'de üretim yapan tesisinde yönetim ile işçi temsilcileri arasında görüşmeler tıkandı.

Kapanması beklenen fabrikanın yönetimi ile sendika temsilcileri, çalışanlara yönelik "sosyal plan" müzakerelerinde anlaşma sağlayamadı. Fabrika yönetiminin sunduğu altıncı sosyal plan teklifi de sendikalar tarafından reddedildi.

Bu nedenle Audi yönetimi sendika temsilcileri yerine işçilere doğrudan teklif götürme kararı aldı.

Fabrika yönetiminin "çok adil" olarak nitelendirdiği teklif, fabrika kapanışı nedeniyle çalışanlara ek ikramiye imkanı sunuyor.

Yasal kıdem tazminatına ek olarak Audi, çalışanına hizmet süresine bağlı olarak bir ikramiye verecek. Bu plan kapsamında şirket, kıdem tazminatı için yasal zorunlu miktarın iki katından fazla harcama yapmayı taahhüt ediyor.

Böylece, Audi Brüksel fabrikasında 17 yıllık kıdeme sahip bir çalışanın pozisyonuna ve maaşına bağlı olarak ortalama 125 bin ile 190 bin avro brüt tazminat alması öngörülüyor.

Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, eylül başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti. Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti.

Çalışanlar, işbaşı yapmamış, üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Audi, yakın zamanda kapanacak Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamıştı. Bu süreçte 20'den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun bir alıcı bulunamamıştı.

Alınan karar çerçevesinde Audi'nin Brüksel'deki fabrikası 2025 Şubat sonunda kapatılacak.

Kaynak: AA

Otomobil, Sendika, Brüksel, Audi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Audi Brüksel Fabrikası'nda Sosyal Plan Krizi - Son Dakika

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