Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde İşbirliği Vurgusu

İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan, zirvenin iş dünyasına yeni fırsatlar sunacağını belirtti.

25.04.2025 13:43
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İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, "Fırsatların ve tehditlerin bütün boyutlarıyla ele alındığı Avrasya Ekonomi Zirvesi iş insanları arasında yeni işbirliklerinin gelişmesine katkı sunacak." dedi.

Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından 7-8 Mayıs tarihlerinde 28.'si düzenlenecek Avrasya Ekonomi Zirvesi tanıtım toplantısı yapıldı. Burada konuşan Paşahan, küresel ekonomi için fırsatların ve tehditlerin bütün boyutlarıyla ele alındığı Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin iş insanları arasında yeni işbirliklerinin gelişmesine de katkı sunacağını söyledi.

Paşahan, girdi maliyetleriyle kur arasında dengenin yeniden sağlanması gerektiğini, desteklerden ayrım gözetilmeksizin tüm firmaların yararlandırılması gerektiğini açıkladı.

5 puanlık prim indiriminin iki yıl boyunca 10 puana çıkarılması gerektiğini kaydeden Paşahan, "Emek yoğun sektörler için iki yıl ödemesiz, yüzde 20'nin altında faizle kredi imkanı sağlanmalı." diye konuştu.

İHKİB olarak uzun yıllardır Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne destek verdiklerini hatırlatan Paşahan, şunları kaydetti:

"Biz bu organizasyonu aynı zamanda moda endüstrimizin gücünü dünyaya tanıtan bir platform olarak görüyoruz. Moda endüstrimiz katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatı ile Türkiye ekonomisi için stratejik önem taşıyor. Üretimde marka ülke ve aynı zamanda küresel oyuncuyuz. Küresel hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 3,5'ini gerçekleştiriyoruz. Dünyanın 6'ncı, Avrupa Birliği'nin (AB) 3. büyük tedarikçisiyiz. Güçlü bir üretim altyapımız ve bilgi birikimimiz var. Üretim maliyetlerimiz dolar bazında Vietnam, Bangladeş ve Hindistan gibi ülkelere göre yüzde 50-60 daha pahalı. Asya bir tarafa Avrupa'daki birçok ülkeden bile pahalıyız. 2022'de 21,2 milyar dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız, 2023'te 19,2 milyar dolara, 2024'te ise 17,9 milyar dolara düştü. Kan kaybı ne yazık ki bu yıl da devam ediyor. 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 7,6 gerileyen hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız 4,2 milyar dolar düzeyinde kaldı."

İhracatta ibreyi yeniden yukarı döndürmek için 4 maddelik çözüm formülünü açıklayan Paşahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Girdi maliyetleriyle kur arasında denge yeniden sağlanmalı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İstihdam Koruma Destek Programı'ndan ayrım gözetilmeksizin tüm firmalarımız yararlandırılmalı. Hazır giyimin de aralarında bulunduğu bazı sektörlerde uygulanan 5 puanlık prim indirimi, iki yıl boyunca 10 puana çıkarılmalı. Emek yoğun sektörler için iki yıl ödemesiz, yüzde 20'nin altında faizle kredi imkanı sağlanmalı. Bu dört konuda sektörün desteklenmesi halinde ihracatımızı hızla toparlayabiliriz."

"Avrasya Ekonomi Zirvesi özgür ve entelektüel bir platform"

Marmara Grubu Vakfı (MGV) Genel Başkanı Dr. Akkan Suver de Avrasya Ekonomi Zirvesi ile yaklaşık 30 yıldır uluslararası alanda söyleyecek sözü olan isimleri bir araya getirdiklerinin altını çizdi.

Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin özgür ve entelektüel bir platform olduğunu vurgulayan Suver, "Biz bu platformda dünyanın durumunu iyileştirmek için ülkelerinde halen aktif görevde bulunan ya da geçmişte sorumluluk üstlenmiş liderleri, siyasete yön veren isimleri, iş dünyasını, sivil toplumu, akademisyenleri ve dini önderleri bir araya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası düzeyde en önemli sivil toplum organizasyonlarından biri olan zirvede insanlığın karşı karşıya bulunduğu sorunları, fırsatları ve tehditleri bütün boyutlarıyla ele alıp tartıştıklarını belirten Suver, "Avrasya Ekonomi Zirvesi elitlerin bir araya geldiği bir toplantı değil, söyleyecek sözü olan kanaat önderlerinin düşüncelerini özgürce paylaşabildikleri ve seslerini duyurabildikleri uluslararası bir forum. Yaşanabilir bir dünya için diyalog temasıyla düzenleyeceğimiz 28. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni barışa giden yolda bir köprü olmanın sorumluluğuyla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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