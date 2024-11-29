Avro Bölgesi'nde Enflasyon Artışı

Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı kasım ayında yeniden yüzde 2,3 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Avro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda yüzde 2,3'e yükseldi. Beklenti, yıllık enflasyonun ekimde yüzde 2,3 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde kasımda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,9 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 2,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji fiyatları ekimde yüzde 1,9 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon kasımda Belçika'da yüzde 5, Hollanda'da ve Estonya'da 3,8, Yunanistan'da yüzde 3 oldu. Almanya'da ise yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,4, İspanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,7 ve İtalya'da yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyor.

Bu arada ECB, 17 Ekim'de piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Banka, mali piyasalar için çok önemli olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri hesaplara ilişkin faiz oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,25'e çekmişti.

ECB yetkilileri, enflasyonu zamanında yüzde 2 hedefine geri getirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını açıklamıştı.?

Bir sonraki faiz toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek olan bankanın, bu toplantıda 25 baz puanlık 4. faiz indirimini yapması bekleniyor.