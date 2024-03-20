Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Arttı

Ekonomi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,8 artış gösterdi.

AB'de ise inşaat üretimi, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 1 azalırken, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı.

AB ülkeleri arasında ocakta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 10,2 ile Macaristan, yüzde 2,7 ile Almanya ve yüzde 2,4 ile İsveç'te belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 34,3 ile Romanya, yüzde 16,5 ile Polonya ve yüzde 9,9 ile Hollanda'da ölçüldü.

Yıllık bazda ise inşaat üretimi Macaristan'da yüzde 17,1, İspanya'da yüzde 15,1 ve Portekiz'de yüzde 3,9 artarken, Hollanda'da yüzde 15,7, Romanya'da yüzde 14,7 ve Slovakya'da yüzde 12,8 geriledi.