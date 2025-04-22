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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Kamu Borcu Artıyor

Avro Bölgesi'nde kamu borcu GSYH'ye oranı 2024'te yüzde 87,4'e yükseldi, bütçe açığı azaldı.

22.04.2025 14:03
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Avro Bölgesi'nde geçen yıl kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 87,4'e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 yılı kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde 2023'te yüzde 87,3 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2024'te yüzde 87,4'e çıktı.

AB'de de 2023'te 80,8 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2024'te yüzde 81'e ulaştı.

Böylece, 2024 sonu itibarıyla toplam kamu borcu Avro Bölgesi'nde 13 trilyon 258 milyar avro, AB'de 14 trilyon 543 milyar avro seviyesine yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında 2024'te kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 153,6 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 135,3 ile İtalya, yüzde 113 ile Fransa, yüzde 104,7 ile Belçika ve yüzde 101,8 ile İspanya izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler yüzde 23,6 ile Estonya, yüzde 24,1 ile Bulgaristan ve yüzde 26,3 ile Lüksemburg olarak belirlendi.

Bütçe açığının GSYH'ye oranları geriledi

Avro Bölgesi'nde 2023'te yüzde 3,5 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı 2024'te yüzde 3,1'e indi.

AB'de de 2023'te yüzde 3,5 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2024'te yüzde 3,2 seviyesinde belirlendi.

AB ülkeleri arasında 2024'te bütçe açığının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 9,3 ile Romanya, yüzde 6,6 ile Polonya, yüzde 5,8 ile Fransa ve yüzde 5,3 ile Slovakya oldu.

Öte yandan, Danimarka yüzde 4,5, İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yüzde 4,3, Yunanistan yüzde 1,3, Lüksemburg yüzde 1 ve Portekiz yüzde 0,7 bütçe fazlası verdi.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor.

Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Ancak AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uygun davranmıyor.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yunanistan, Estonya, Ekonomi, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Kamu Borcu Artıyor - Son Dakika

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