Üye Girişi
Avro Grubu, artan enflasyonu görüştü - Son Dakika

Avro Grubu, artan enflasyonu görüştü

08.11.2021 23:40
Avro Grubu, artan enflasyonu görüştü

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, enflasyondaki artışın beklenenden daha kalıcı olduğunu söyledi.

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, enflasyondaki artışın beklenenden daha kalıcı olduğunu söyledi.

Donohoe, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama ve etkin politikalarla ekonomik olarak toparlanmaya başladığını belirten Donohoe, "Üçüncü çeyrek büyüme rakamları, Avro Bölgesi'nin neredeyse tamamının salgın öncesi seviyelere ulaştığını gösteriyor." dedi.

Donohoe, "Kovid-19, sağlık sistemleri için bir sorun olmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa genelinde hızla vaka artışı görüyoruz." ifadesini kullandı.

Avro Grubu toplantısında, makro ekonomik gelişmeleri ve enflasyonu ele adlıklarını aktaran Donohoe, "Ekonomimizin bazı sektörlerinde yaşanan darboğazlar, enflasyondaki değişimlere katkı sağlıyor. AB'nin her yerinde iş gücü piyasalarında çok fazla değişiklik olduğunu görüyoruz. Fiyatlardaki artış, büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklanmakla birlikte bu artış beklenenden biraz daha kalıcı." diye konuştu.

Donohoe, enflasyonun dünya genelinde tedarik zincirlerindeki olumlu gelişmeler sonucunda 2022 ve 2023 yıllarında azalmasını beklediklerini söyledi.

Genel fiyat artışı ve pahalılık dikkati çekiyor

Son dönemde enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1'lik oranla son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.

Avrupa'da doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı ve pahalılık dikkati çekiyor.

Avrupa Birliği, Maliye Bakanı, Brüksel, İrlanda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Grubu, artan enflasyonu görüştü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Real Madrid, Mbappe için adeta seferberlik ilan etti! Fransız yıldız için takımın yarısını gönderiyorlar 23:26 Real Madrid, Mbappe için adeta seferberlik ilan etti! Fransız yıldız için takımın yarısını gönderiyorlar Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi 22:28 Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu 22:26 Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu
Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı 21:47 Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı 21:13 Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak. 19:52 Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak.
Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil 17:30 Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı 17:20 Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı

Son Dakika Haberleri
23:31 Alparslan: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı
23:25 Real Madrid, Mbappe için adeta seferberlik ilan etti! Fransız yıldız için takımın yarısını gönderiyorlar
23:23 Antalya'da korkutan görüntü! Ne olduğu bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü
22:53 Erdoğan'dan Lütfü Türkkan videosu! Geçmişteki sözlerini hatırlattı
22:28 Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi
22:27 Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası
22:25 Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu
22:02 Papara'ya erişim sorunu yaşanıyor! İşte şirketten gelen ilk açıklama
21:55 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
21:46 Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı
Alparslan: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı Alparslan: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı         
23:32
Antalya'da korkutan görüntü! Ne olduğu bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü Antalya'da korkutan görüntü! Ne olduğu bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü         
23:24
Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası         
22:27
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor         
21:42
Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor         
19:58
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor         
17:29
Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti         
16:36
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı         
11:51
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 23:46:11. #1.13#
SON DAKİKA: Avro Grubu, artan enflasyonu görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement