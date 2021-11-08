Avro Grubu, artan enflasyonu görüştü

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, enflasyondaki artışın beklenenden daha kalıcı olduğunu söyledi.

Donohoe, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama ve etkin politikalarla ekonomik olarak toparlanmaya başladığını belirten Donohoe, "Üçüncü çeyrek büyüme rakamları, Avro Bölgesi'nin neredeyse tamamının salgın öncesi seviyelere ulaştığını gösteriyor." dedi.

Donohoe, "Kovid-19, sağlık sistemleri için bir sorun olmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa genelinde hızla vaka artışı görüyoruz." ifadesini kullandı.

Avro Grubu toplantısında, makro ekonomik gelişmeleri ve enflasyonu ele adlıklarını aktaran Donohoe, "Ekonomimizin bazı sektörlerinde yaşanan darboğazlar, enflasyondaki değişimlere katkı sağlıyor. AB'nin her yerinde iş gücü piyasalarında çok fazla değişiklik olduğunu görüyoruz. Fiyatlardaki artış, büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklanmakla birlikte bu artış beklenenden biraz daha kalıcı." diye konuştu.

Donohoe, enflasyonun dünya genelinde tedarik zincirlerindeki olumlu gelişmeler sonucunda 2022 ve 2023 yıllarında azalmasını beklediklerini söyledi.

Genel fiyat artışı ve pahalılık dikkati çekiyor

Son dönemde enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1'lik oranla son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.

Avrupa'da doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı ve pahalılık dikkati çekiyor.