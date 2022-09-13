AB dönem başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, sosyal medya hesabından, Avrupa'daki enerji krizi ve buna karşı alınacak tedbirler hakkında paylaşımlarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere 30 Eylül 'de Brüksel 'de olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Brüksel, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › AB ülkeleri, enerji krizini görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacak - Son Dakika

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