AB ülkeleri olağanüstü toplantıda enerji krizine çözüm arıyor - Son Dakika
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AB ülkeleri olağanüstü toplantıda enerji krizine çözüm arıyor

09.09.2022 11:52
AB ülkeleri olağanüstü toplantıda enerji krizine çözüm arıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına karşı alınacak tedbirleri belirlemek üzere bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına karşı alınacak tedbirleri belirlemek üzere bir araya geldi.

AB dönem başkanı Çekya'nın çağrısı üzerine, üye 27 ülkenin enerjiden sorumlu bakanları enerji krizini görüşmek için Brüksel'de olağanüstü toplantıda buluştu.

Toplantı girişinde açıklamalarda bulunan Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, "Çok ciddi bir enerji krizi yaşıyoruz. Mevcut durumda enerji arzı yeterli değil ve artan bir enerji talebi var." dedi.

"Rusya ile bir enerji savaşındayız. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, gaz piyasasını manipüle ederek ekonomimize saldırıyor." diyen Sikela, Rusya'ya net ve güçlü biçimde birlik mesajı verilmesi gerektiğini söyledi.

"Kaybedecek zaman yok"

Sikela, Avrupa'da yeterli miktarda enerjinin makul fiyata sağlanmasının önemine işaret ederek, "Üye ülkeler ve AB Komisyonu kaybedecek zaman olmadığının farkında." ifadesini kullandı.

Bakanların çeşitli tedbirler belirleyeceğini ve bu konuda AB Komisyonu'nun hızla düzenleme teklifi hazırlayacağını dile getiren Sikela, özellikle enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlere yeterli miktarda likidite sağlanması, elektrik tasarrufu, enerji firmalarının fazla karlarının hane ve şirketleri desteklemekte kullanılması ve gaz fiyatının elektrik fiyatına etkisinin engellenmesi için çeşitli enstrümanları değerlendireceklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Avrupa'da enerji fiyatları hızla yükseldi. AB savaş öncesinde doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'da sağlıyordu.

Rusya, geçen hafta Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz akışını süresiz durdurmuştu.

AB Komisyonu iki gün önce enerji krizine karşı alınması planlanan 5 acil tedbiri açıklamıştı.

Önlemler arasında, Rus gazına tavan fiyat uygulanması, elektriğin en yoğun kullanıldığı saatlerde tüketimi düşürme hedefi belirlenmesi, düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesi, petrol ve gaz şirketlerinden zorunlu katkı alınması ve enerji piyasalarındaki şirketlere likidite sağlanması yer alıyordu.

Bu seçenekleri ve kendi yaklaşımlarını ortaya koyacak bakanlar, ortak bir tutum belirlemeye çalışacak.

Öte yandan, Belçika, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını da içeren planın elektrik ve gaz fiyatlarını düşürmekte yeterli olmayacağını açıklamış ve bütün gaz fiyatlarına sınır getirilmesini istemişti.

Macaristan ise, Rus gazına tavan fiyat uygulanması halinde Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini tamamen keseceğini bunun menfaatlerine olmadığını bildirmişti.

YORUMLAR
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Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: 'Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor.' AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: 'Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor.'
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB ülkeleri olağanüstü toplantıda enerji krizine çözüm arıyor - Son Dakika

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