Avrupa Borsaları Alıcılı Başladı

Avrupa borsaları güne alıcılı seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 yükselişle 509,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 primle 18.176 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 artışla 7.826 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,6 yükselişle 34.511 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 primle 10.846 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer artışıyla 8.201 puanda bulunuyor.
Avro dolar paritesi kapanış fiyatının yüzde 0,3 altında 1,0890 seviyesinde işlem görüyor.
Dünyanın önde gelen merkez bankaları faiz kararlarını ve para politikasının geleceğine ilişkin mesajlarını vermeye devam ediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakması ve yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğini ifade etmesinin ardından, bugün gözler Avrupa'da İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
Piyasalarda, Banka'nın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağında yer alıyor.
Analistler, İngiltere'nin bölgedeki en inatçı enflasyonla karşı karşıya olduğunu belirterek, bugünkü toplantıdan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.
Öte yandan, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ilk faiz indirimi için haziran ayına işaret ederek, "Faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz." dedi.
Bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 41,6'ya inerken, hizmet sektörü PMI ise 49,8'e çıktı.
Öte yandan, bugün İsviçre Merkez Bankası sürpriz şekilde politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75'ten yüzde 1,50'ye düşürdü. Bankadan yapılan açıklamada iş gücü piyasasındaki zayıflamanın gelecek dönemde daha da hızlanabileceği vurgusu yapıldı. Söz konusu kararın ardından dolar/İsviçre frangı paritesi yaklaşık yüzde 0,8 yükselişle 0,8970 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.
Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündeminin de yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Borsaları Alıcılı Başladı - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58 değer kazanarak 9.096,47 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Metal eşya makina sektörü en fazla kazandıran sektör olurken, tekstil deri sektörü en çok kaybeden sektör oldu. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi tahminini korumasıyla pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde TCMB'nin para politikası kararları takip ediliyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlenen 'Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması'nda yaptığı açıklamada, Sağlık Turizmi Acenteler Birliği'nin kurulması için çalışmalara başlandığını duyurdu. Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı ise birliğin kurulmasıyla merdiven altı, güven ve güvenilirlik sorunlarının çözülebileceğini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, son 10 yılda Erzurum'da 226 projeye 1 milyar 20 milyon 893 bin 858 lira destek sağladı. DAP İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, tarımsal mekanizasyon ve sulama projelerine ağırlık vereceklerini belirtti.
İzmir Valisi Süleyman Elban, erozyonla ve çölleşmeyle mücadele etmek için orman varlığının ve yeşil alanların genişletilmesi gerektiğini söyledi. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası dolayısıyla Menderes'in Kısık mevkisinde orman yangınından etkilenen alanda fidan dikimi gerçekleştirildi. Vali Elban, küresel ısınmanın önüne geçmek ve su kaynaklarını korumak için ağaçlandırmanın önemine vurgu yaptı.
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ, Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. Halka arz büyüklüğü 1,3 milyarı aşan Odine'e 3,3 milyon yatırımcı ortak oldu. Odine'in borsada işlem görmesiyle birlikte Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine liderlik etme hedefi güçlendi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve SAHA İstanbul'un organize ettiği etkinlik kapsamında, Lombardia Havacılık ve Uzay Kümelenmesi yönetimi ve 10 üye şirketten oluşan heyet Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.
Benzin ve motorine yapılan zammın ardından LPG'ye de zam geliyor. Yarın itibarıyla LPG pompalarında 45-50 kuruş arası bir fiyat artışı bekleniyor.
Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, dövizin seçimden önce yükseleceğini ve sonrasında piyasaların hareketleneceğini değerlendirdi. Öngel, enflasyonda hızla azalma beklediğini ifade ederek Merkez Bankası'nın faiz artırımı için Nisan-Mayıs ayını görmeyi bekleyeceğini söyledi. ABD ve Türkiye arasındaki enflasyon farkı kadar Türk Lirası'nın değer kaybedeceğini belirten Öngel, Türk Lirası'nın aşırı değerlenmemesi için yükselişin yaşanması gerektiğini ifade etti. Öngel, seçim sonrasında Türk Lirası'nın bir miktar daha değerleneceğini ve euro/dolardaki artış hızının sınırlı kalacağını öngördü.
Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahta Karayolu Kuruçay mevkiinde bulunan ve günlük 1000 ton asfalt üretimi yapan asfalt plent alanını gezerek incelemelerde bulundu. Vali Varol, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Samı Işık'tan bilgiler alarak çalışanlara kolaylıklar diledi ve İl Özel İdaresi'nin kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların memnuniyetini önceleyen çalışmalarını takdir etti.
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