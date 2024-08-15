Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin öngörülerin altında kalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının güçlü kalmaya devam ettiği bildirildi. İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilere paralel büyüme gösterdi.

15.08.2024 10:46
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Avrupa borsaları, yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 505,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 17.978 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 8.287 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.349 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 değer kazancıyla 10.757 puanda bulunuyor.

İtalya'da ise tatil sebebiyle piyasalarda işlem yapılmıyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle 1,1010 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin öngörülerin altında kalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir izlenirken, bugün açıklanan verilere göre İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 0,9 ile beklentilere paralel büyüme gösterdi. Sanayi üretimi ise aylık bazda 0.8 artışla öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler bugün ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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