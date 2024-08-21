Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi negatif ayrıştı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla negatif bir seyir izliyor.

21.08.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi negatif ayrıştı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 512,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 18.390 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.280 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 33.170 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.500 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 azalışla 11.070 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,4 yükselişle 1,1131'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1,125 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla negatif bir seyir izliyor.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,6'ya çıktı. TÜFE, temmuzda aylık bazda sıfır oldu.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay açıklayacağı para politikası kararında 25 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğini belirterek, bugün ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Jerome Powell, Ekonomi, İspanya, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
17:09 Amatör müzisyen evinde ölü bulundu Amatör müzisyen evinde ölü bulundu
17:05 Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu
16:48 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Mahmud Abbas’ın davetine yanıt: Bu ayı bitirmeden gideceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahmud Abbas'ın davetine yanıt: Bu ayı bitirmeden gideceğiz
16:33 Dursun Özbek, “Peşindeyiz“ demişti İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi Dursun Özbek, "Peşindeyiz" demişti! İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi
16:14 Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu
16:09 Ronaldo Georgina Rodriguez’e resmen servet ödeyecek Ronaldo Georgina Rodriguez'e resmen servet ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 12:59:50. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement