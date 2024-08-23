Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı. ABD ve İngiltere Merkez Bankası başkanlarının yapacakları açıklamalar takip edilecek.

23.08.2024 11:51
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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 02 değer kazancıyla 516,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 18,534 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 8.301 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 33.540 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.548 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,7 artışla 11.235 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,3 düşüşle 1,1112'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,1122 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) başkanı Andrew Bailey'in Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacakları açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Para piyasasındaki fiyatlamalar Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü gösterirken, Powell'ın bugün yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de ağustos ayı GfK tüketici güven endeksi eksi 13 ile beklentilerin gerisinde gerçekleşti.

Bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının yanı sıra ABD'de açıklanacak temmuz ayı yeni konut satışı verileri takip edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı - Son Dakika

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