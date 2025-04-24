Avrupa Borsaları Belirsizlikle Karışık Seyrediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Belirsizlikle Karışık Seyrediyor

Tarifeler ve Trump'ın söylemleri Avrupa borsalarında karışık bir seyir yaratıyor.

24.04.2025 10:56
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Avrupa borsalarında, tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sık değişen söylemlerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 515,18 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 21.878 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.404,5 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 36.630 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 13.228 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 7.439,86 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, tarifelere yönelik belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sık değişen söylemlerinin etkisiyle görülen karışık seyir, Avrupa borsalarına da yansıdı.

Ekonomik verilerin yanında Rusya- Ukrayna savaşına yönelik haber akışı da yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

Bir İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Londra'da dün gerçekleştirilen toplantıya Ukrayna'yı temsilen Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un katıldığını belirtti.

Toplantının İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında yapıldığını aktaran sözcü, "Tüm taraflar, Başkan Trump'ın ölümleri durdurma, adil ve kalıcı barışı sağlama kararlılığını güçlü şekilde desteklediğini yineledi." ifadelerini kullandı.

Makroekonomik tarafta ise Avrupa Birliği'nin (AB) ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 225,4 milyar avro, ithalatı ise yüzde 7,2 yükselerek 202,4 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 23 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre bölge genelinde imalat sanayi aktivitesi zayıf kalmayı sürdürdü. Almanya'da nisan ayı imalat sanayi PMI 48'e düşerken, Avro Bölgesi'nde aynı döneme ilişkin imalat sanayi PMI 48,7 ile düşük kalmaya devam etti.

İmalat sanayi aktivitesinde devam eden zayıflığın resesyon endişelerini beslediğini aktaran analistler, ABD'nin tarife adımları sonrası oluşan belirsizlik atmosferinin Avrupa'nın büyümesine yönelik riskleri artırdığını söyledi.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ukrayna, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Belirsizlikle Karışık Seyrediyor - Son Dakika

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