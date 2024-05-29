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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı

Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında işlem görüyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla işlem görürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde seyrediyor. Analistler, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin negatif bir seyir izlemesine neden olduğunu belirtiyor.

29.05.2024 10:47
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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 518 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 18.632 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.249 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 34.608 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 azalışla 11.241 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 8.028 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0860 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği beslemesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Fed'in Bej Kitap raporu ve Almanya'da öncü enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziranda ilk faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerinden bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ediliyor.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Klaas Knot, politika faizinin daha az kısıtlayıcı seviyelere doğru yavaş hareket edeceğini belirterek, Avro Bölgesi'ndeki dezenflasyon sürecinin giderek daha fazla konsolide hale geldiği için faiz indirimlerine kademeli olarak devam edileceğini öngördüğünü dile getirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da GFK tüketici güven endeksi haziranda eksi 20,9 ile beklentileri aştı.

Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin beklentiler dışında gelmesi durumunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Almanya, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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