Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Madencilik şirketlerinin hisseleri yüzde 1,3 değer kaybederken, petrol ve doğal gaz şirketlerinin hisseleri yüzde 1 değer kazandı.

Dün, ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Para piyasalarında, Powell öncesi Fed'in ilk faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 53 ile fiyatlanırken, söz konusu açıklamaların ardından yüzde 35'e geriledi.

Bankanın, para piyasalarında, mayıs toplantısında ise yüzde 92 ihtimalle faiz indirimine başlayacağı fiyatlanıyor.

Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyaçlarının olacağını belirterek, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını dile getirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugün verdiği kararla politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu toplantısında, üyelerin 6'ya 3 olmak üzere politika faizinin yüzde 5,25'te sabit kalması yönünde oy kullandığı belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Banka'nın henüz politika faizinde indirim adımı atabilecek noktada olmadığını ve faiz indirimi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtti.

Bailey, BoE'nin politika faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Andrew Bailey, Banka'nın, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine düşürüleceğinden ve bu seviyede sürdürülebilir şekilde kalacağından emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyacı olduğunu söyledi.

BoE Başkanı Bailey, "Fiyat istikrarı sağlıklı ekonominin temelidir ve enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine çekmeliyiz, bunu da yapacağız." dedi.

BoE'nin faiz indirimine bu yaz başlayabileceği öngörülürken, Fed ve Avrupa Merkez Bankasına (ECB) göre bu konuda daha yavaş hareket etmesi bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 2,8'e düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ocak ayı öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde TÜFE ocakta yıllık bazda beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 2,8 seviyesinde kaydedildi. Avro Bölgesi'nde TÜFE, geçen yılın aralık ayında yüzde 2,9 olarak ölçülmüştü.

Bölgede çekirdek enflasyon ise ocakta yüzde 3,3'e geriledi. Aralıkta bölgede çekirdek enflasyon yüzde 3,4 olarak belirlenmişti.

Avro Bölgesi'nde işsizlik, Aralık 2023'te yüzde 6,4 ile değişiklik göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de geçen kasımda yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, aralık ayında da aynı seviyede ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde de işsizlik bu dönemde değişiklik göstermeyerek yüzde 6,4 oldu.

İşsizlik, Aralık 2022'de Avro Bölgesi'nde yüzde 6,7, AB'de ise yüzde 6,1 olarak ölçülmüştü.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 değer kaybederek 483,50 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 düşerek 16.859,04 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 değer kaybederek 7.588,75 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 gerileyerek 30.689,11 puana indi.

İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalarak 7.622,16 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.03 itibarıyla yüzde 0,43 artarak 1,086'ya yükseldi.