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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,22 değer kaybederek 503,21 puana indi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 17.896,5 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 azalışla 7.914,65 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 33.736,4 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,63 artışla 8.172,15 puana çıktı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,06 kayıpla 1,07 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ve faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini ifade etti.

02.05.2024 19:37
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Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,22 değer kaybederek 503,21 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 17.896,5 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 azalışla 7.914,65 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 33.736,4 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,63 artışla 8.172,15 puana çıktı.???????

Avro/dolar paritesi TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,06 kayıpla 1,07 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında Fed Başkanı Powell, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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