Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,97 değer kaybıyla 511,05 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 düşüşle 8.146,86 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,66 gerileyerek 7.503,27 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,44 değer kaybıyla 18.002,02 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,81 azalarak 32.665,21 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,37 azalarak 1,07 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Fransa'da yapılacak erken seçimlerde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin kazanma ihtimalini olumsuz karşıladı.

Avro Bölgesi, nisan ayında 15 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), bugün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında bıraktı.