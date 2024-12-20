Avrupa Borsaları Düşüşte

Ekonomi

Avrupa borsalarında negatif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,05 düşüşle 501 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,4 kayıpla 19.719 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 azalışla 8.052 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 33.306 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 azalışla 7.201 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,8 kayıpla 11.346 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'de ekonominin sıcak kalmayı sürdürmesi ve başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların oluşturmasından endişe edilen enflasyonist baskılar, Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönünde fiyatlanıyor.

Bu durum, tahvil ve pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken dünya genelinde fonlama maliyetlerini de yükseltiyor.

Avrupa borsalarında da Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerinde "temkinli" hareket edeceğini açıklaması ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faizini yüzde 4,75'te sabit tutmasının ardından negatif seyir izleniyor.

BoE'den yapılan açıklamada, yıllık enflasyonun kasımda yükseldiği ve ülkede ekonomik büyümenin beklenenden daha zayıf kalabileceği kaydedildi.

Öte yandan, İsveç Merkez Bankası (Riksbank) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,50'ye çekti. Norveç Merkez Bankası (Norges) ise piyasaların beklentisi dahilinde politika faizini yüzde 4,50'de sabit bıraktı.

Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da kasım ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 artarak beklentilerin üstünde gerçekleşirken İngiltere'de perakende satışlar, beklentilerin altında kalarak yıllık yüzde 0,5 arttı.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getirdi.