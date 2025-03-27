Avrupa Borsaları Düşüşte, Otomobil Tarifeleri Etkiliyor

Avrupa borsaları, ABD'nin planladığı otomobil tarifelerinin etkisiyle İtalya hariç haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 değer kaybederek 546,31 puana indi.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 1,13 düşüş gösterirken, bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Avrupa'nın bankacılık endeksi yüzde 0,82 gerilerken, otomotiv şirketlerinin hisseleri yüzde 0,97 değer kaybetti.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,70 azalarak 22.678,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybederek 8.030,68 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 düşerek 8.666,12 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,10 artarak 39.098,86 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,47 değer kazanarak 1,08 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odak noktası ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini yerine getirerek, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama planı oldu.

Alman otomobil üreticileri Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen'in hisseleri yüzde 1,5 ile 2,7 arasında değer kaybetti. Stellantis'in hisseleri de yüzde 4,44 geriledi.

Alman BASF Grubunun hisseleri, kimya sektörüne yönelik analizlerin kötümser kalmasıyla yüzde 3,5 değer kaybetti.

Analistler, otomobil tarifelerinin yanında 2 Nisan'da yürürlüğe girecek olan ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik diğer gümrük vergilerinin tüketici güvenini azaltabileceğini belirterek, Almanya'da açıklanan harcama programlarının hızlı bir şekilde uygulanmasının Avrupa'daki büyüme beklentileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Trump'ın son otomobil tarifelerinden etkilenen ülkelerden gelen misilleme önlemlerinin, ABD'li tüketiciler ve otomobil üreticileri için durumu daha da kötüleştirebileceğine işaret eden analistler, bunun aynı zamanda enflasyon ve ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin endişeleri daha da artırabileceğini de kaydetti.