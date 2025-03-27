Avrupa Borsaları Düşüşte, Otomobil Tarifeleri Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşte, Otomobil Tarifeleri Etkiliyor

ABD'nin otomobil tarifeleri Avrupa borsalarını olumsuz etkiledi. İtalya hariç tüm borsalar düştü.

27.03.2025 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, ABD'nin planladığı otomobil tarifelerinin etkisiyle İtalya hariç haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 değer kaybederek 546,31 puana indi.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 1,13 düşüş gösterirken, bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Avrupa'nın bankacılık endeksi yüzde 0,82 gerilerken, otomotiv şirketlerinin hisseleri yüzde 0,97 değer kaybetti.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,70 azalarak 22.678,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybederek 8.030,68 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 düşerek 8.666,12 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,10 artarak 39.098,86 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,47 değer kazanarak 1,08 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odak noktası ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini yerine getirerek, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama planı oldu.

Alman otomobil üreticileri Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen'in hisseleri yüzde 1,5 ile 2,7 arasında değer kaybetti. Stellantis'in hisseleri de yüzde 4,44 geriledi.

Alman BASF Grubunun hisseleri, kimya sektörüne yönelik analizlerin kötümser kalmasıyla yüzde 3,5 değer kaybetti.

Analistler, otomobil tarifelerinin yanında 2 Nisan'da yürürlüğe girecek olan ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik diğer gümrük vergilerinin tüketici güvenini azaltabileceğini belirterek, Almanya'da açıklanan harcama programlarının hızlı bir şekilde uygulanmasının Avrupa'daki büyüme beklentileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Trump'ın son otomobil tarifelerinden etkilenen ülkelerden gelen misilleme önlemlerinin, ABD'li tüketiciler ve otomobil üreticileri için durumu daha da kötüleştirebileceğine işaret eden analistler, bunun aynı zamanda enflasyon ve ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin endişeleri daha da artırabileceğini de kaydetti.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Finans, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşte, Otomobil Tarifeleri Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti
Dursun Özbek’ten Serdal Adalı’ya destek Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek
Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi
CHP’nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi
Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
Beşiktaş’tan derbiye atanan Yasin Kol’a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol'a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz
Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

21:45 Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
20:43 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
20:30 İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
19:26 Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
09:28 Transferi son anda iptal olan Cenk Tosun hakkında yeni gelişme Transferi son anda iptal olan Cenk Tosun hakkında yeni gelişme
09:18 Beşiktaş’tan derbiye atanan Yasin Kol’a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol'a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz
09:14 Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
09:08 CHP’nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi
09:05 Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi
09:00 Dursun Özbek’ten Serdal Adalı’ya destek Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek
08:56 Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 23:06:31. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Düşüşte, Otomobil Tarifeleri Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement