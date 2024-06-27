Avrupa Borsaları Enflasyon Endişesiyle Düşüşe Geçti

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcıların enflasyon endişesiyle perakende şirketlerinin öncülüğünde düşüşünü sürdürdü.

Avrupa borsalarındaki düşüşte piyasa likiditesinin düşük kalmasının yanında yatırımcıların yarın ABD'den gelecek enflasyon rakamları ve pazar günü Fransa'da yapılacak parlamento seçimlerinin ilk turuna ilişkin endişeleri etkili oldu.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 değer kaybederek 512,59 puana indi.

Perakende şirketlerinin hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kaybederken, gayrimenkul şirketlerinin hisseleri ortalama 0,57 yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 gerileyerek 8.169,68 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 değer kaybıyla 7.530,72 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,06 azalarak 33.186,89 puana düştü.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,3 artarak 18.210,55 puana çıktı.???????

Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,24 değer kazanarak 1,07 seviyelerinden işlem gördü.