Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

04.10.2022 19:38
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 3,12 artışla 403,03 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,57 artarak 7.086,46 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,78 değer kazanarak 12.670,48 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,24 yükselerek 6.039,69 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,42 artışla 21.690,65 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 1,58 artışla 0,998 seviyelerinden işlem gördü.

Tahvil faizlerindeki düşüş eğilimi Avrupa piyasalarındaki pozitif seyirde etkili oldu.

Öte yandan Avrupa'da bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta yıllık yüzde 43,3'le rekor seviyede yükseldi.

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Kaynak: AA

England, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

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