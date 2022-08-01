Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 düşerek 13.479,63 puana, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 6.436,86 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 gerileyerek 7.413,42 puana indi.

Kaynak: AA

Almanya, Ukrayna, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı - Son Dakika

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