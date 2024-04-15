Avrupa Borsaları, İran-İsrail Gerilimiyle İlgili Beklentilerle Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları, İran-İsrail Gerilimiyle İlgili Beklentilerle Yükseldi

Avrupa borsaları, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilimin son bulacağı beklentileriyle yükseldi. Stoxx Europe 600 endeksi günü hafif bir artışla tamamlarken, FTSE 100 endeksi düşüş yaşadı. ABD'de ise güçlü perakende satış verileri ekonomiyi destekledi.

15.04.2024 20:17  Güncelleme: 20:19
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Avrupa borsaları, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,113 artışla günü 505,93 puandan kapattı.

Stoxx 600 gaz ve petrol endeksinin günü yüzde 1,46 değer kaybederek kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 artarak 8,045,11 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,56 değer kazanarak 33.954,28 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,54 yükselişle 18.026,58 puandan kapandı.

Güçlü ABD perakende satışları ekonomiyi desteklediği için öğleden sonra borsaya ivme kazandırmasına rağmen İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,38 düşerek 7.965,53 seviyesinden tamamladı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar, martta yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Ülkede perakende satışlar verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ekonomik canlılığın devam ettiğini gösteriyor.

Bu arada, analistler ABD'de güçlü verilerin aynı zamanda yatırımcıların yakında faiz indirimi beklentilerini yeniden düşürmek zorunda kalacakları anlamına da geldiğini belirterek, Orta Doğu'da artan gerilimin halen yatırımcıların radarında olduğunu vurguladı.

Analistler, güçlü verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) "faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığı" yönündeki görüşünü desteklediğini ifade ederek, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimalinin haziran için yüzde 20'nin, temmuz için yüzde 40'ın altına indiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları, İran-İsrail Gerilimiyle İlgili Beklentilerle Yükseldi - Son Dakika

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