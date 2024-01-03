Avrupa Borsaları Jeopolitik Risklerle Düştü

Avrupa borsaları, artan küresel jeopolitik risklerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Gıda ve alkolsüz içecek üreticisi şirketlerin hisseleri yüzde 0,2 değer kazanırken, inşaat malzemesi üreticisi şirketlerin hisseleri yüzde 2,9 ve teknoloji hisseleri yüzde 1,9 düşüş gösterdi.

Daimarkalı denizcilik devi Maersk'ten yapılan açıklamada, şirketin "Maersk Hangzhou" adlı gemisinin 30 Aralık'ta uğradığı saldırının ardından bir sonraki duyuruya kadar Kızıldeniz ve Aden Körfezi üzerinden tüm geçişleri durdurma kararı aldığını açıklamasının ardından şirketi hisseleri gün içerisinde yüzde 5,1 değer kazandı.

ABD Çalışma Bakanlığı, Kasım 2023'e ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla 62 bin azalışla 8 milyon 790 bine gerileyerek, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Düşüşünü üçüncü aya taşıyan ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 850 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Almanya'da işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında önceki aya kıyasla 5 bin artarak 2 milyon 703 bin oldu.

Almanya Federal İş Ajansı, işsizlik rakamlarına ilişkin geçen yılın aralık ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, Aralık 2023'te kasım ayına kıyasla 5 bin artarak 2 milyon 703 bin oldu. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti Aralık 2023'te 20 bin artması yönündeydi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,86 değer kaybederek 474,40 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,38 düşerek 16.538,39 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,58 değer kaybederek 7.411,86 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,39 gerileyerek 30.100,84 puana indi.

İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 azalarak 7.682,33 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.42 itibarıyla yüzde 0,411 azalarak 1,09'a geriledi.