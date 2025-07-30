Avrupa Borsaları Karışık Kapanış Yaptı

Avrupa borsaları, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,02 düşüşle 550,24 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artarak 9.136,94, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 24.262,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 yükselerek 7.861,96 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,98 artışla 41.637,73 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.42 itibarıyla yüzde 0,658 düşüşle 1,147 oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yatırımcıların odağında bulunurken, Avrupa tarafında Avrupa Birliği ile ABD'nin tarifeler konusunda anlaşmasının piyasalara pozitif yansımalar sürüyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Almanya ekonomisi ise bu dönemde yüzde 0,1 daraldı.