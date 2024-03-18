Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Türkiye, Susam İhracatında Hedefini Yükseltti

Türkiye, simitlerden tavuk yemeklerine, salatalardan ekmeklere kadar geniş bir yelpazede kullanılan susamın ihracatını artırmayı hedefliyor. 2023 yılında 77 milyon dolar olan susam ihracatı, 2022 yılına göre yüzde 62'lik bir artışla 124,5 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin yeni hedefi ise 2024 yılında susam ihracatını 250 milyon dolara ulaştırmak. Türkiye'nin kaliteli susamı, Japonya ve Avrupa ülkeleri gibi seçici pazarlarda büyük ilgi görüyor. Ayrıca, kimyon ve anason ihracatı da susam ihracatındaki artışa eşlik etti ve toplam ihracat rakamı yüzde 180 artarak 22 milyon 629 bin dolara yükseldi. Polonya, Irak ve Almanya, Türkiye'den en fazla susam talep eden ülkeler arasında yer alıyor.