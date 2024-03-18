Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 504,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 primle 17.954 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.732 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 34.027 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 10.614 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 8.155 puanda bulunuyor.
Avro dolar paritesi yüzde 0,1'e yakın yükselişle şu sıralarda 1,0890 seviyelerinde işlem görüyor.
Küresel piyasalar, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya temkinli şekilde başlarken, gözler Avrupa tarafında bugün açıklanacak Avro Bölgesi enflasyon verilerine çevrildi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, analistler, çarşamba günü bankanın faiz kararını açıklamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
Öte yandan, perşembe günü İngiltere Merkez Bankasının (BoE) alacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken, BoE Başkanı Andrew Bailey'in karar sonrası yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.
Öte yandan Avrupa Birliği ile Mısır arasında ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirmek amacıyla imzalanan ortak deklarasyonun değeri 2020'den 2023'e kadar olan dönemde 12,8 milyar doları buldu.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
İstanbul Havalimanı, 'Air Transport Awards' tarafından dördüncü kez 'Yılın Havalimanı' ödülüne layık görüldü. Ödül, İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen'e takdim edildi. İstanbul Havalimanı, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da bu prestijli ödülü kazanarak üst üste dördüncü kez başarı elde etti. İGA İstanbul Havalimanı, pandemi dönemindeki zorluklara rağmen dirençli ve inovasyonda lider bir havacılık merkezi olduğunu kanıtladı.
İstanbul Havalimanı, Yunanistan'da düzenlenen 'Air Transport Awards' töreninde dördüncü kez 'Yılın Havalimanı' ödülüne layık görüldü. İstanbul Havalimanı, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da bu prestijli ödülü kazanarak üst üste dördüncü kez başarı elde etti. İGA Üst Yönetici Vekili Selahattin Bilgen, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu ödülün havalimanının operasyonel mükemmelliği ve misafir memnuniyeti için gösterilen çabanın bir kanıtı olduğunu belirtti.
Türkiye, simitlerden tavuk yemeklerine, salatalardan ekmeklere kadar geniş bir yelpazede kullanılan susamın ihracatını artırmayı hedefliyor. 2023 yılında 77 milyon dolar olan susam ihracatı, 2022 yılına göre yüzde 62'lik bir artışla 124,5 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin yeni hedefi ise 2024 yılında susam ihracatını 250 milyon dolara ulaştırmak. Türkiye'nin kaliteli susamı, Japonya ve Avrupa ülkeleri gibi seçici pazarlarda büyük ilgi görüyor. Ayrıca, kimyon ve anason ihracatı da susam ihracatındaki artışa eşlik etti ve toplam ihracat rakamı yüzde 180 artarak 22 milyon 629 bin dolara yükseldi. Polonya, Irak ve Almanya, Türkiye'den en fazla susam talep eden ülkeler arasında yer alıyor.
Tekirdağlılar, ramazan ayında tercihlerini hamsi, çupra ve levrek gibi mevsim balıklarından yana kullanıyor. Balıkçıların ağlarına takılan hamsinin kilogramı 150 liradan, levrek ve çupranın ise kilogramı 350 liradan alıcı buluyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, vatandaşların ramazan ayında daha çok mevsim balıklarına yöneldiğini belirtti. Balıkçılardan Hasan Erol ise ramazan ayında balığa talebin arttığını ve vatandaşların daha çok fırın ve ızgara türü balıkları tercih ettiklerini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 320 dönümlük alanda üç halin tek çatı altında toplanacağı toptancı hal kompleksi inşa ediyor. Proje kapsamında, kompleksin zemin iyileştirmesi ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Evyapport liman işletmesinde konteyner yüklü geminin kıyıdaki 3 kule vinci çarparak devirmesinin ardından denize düşen paketli gıdalar ve içecekler kıyıya vurdu. Aralarında kraker ve su şişelerinin olduğu paketler çevre kirliliğine sebep oldu. Limanda yaklaşık 40 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin edilirken, 3 vincin tamamen yıkılmasından kaynaklı belli bir süre çevre limanlarda yoğunluk olacağı bildirildi.
Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 5 aydan uzun süredir sürdürdüğü savaşta açlığı bir silah olarak kullanmasından dolayı kınadı. Bakanlık, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana geçim endeksinde yüzde 111'lik sarsıcı bir artış olduğunu belirtti. Gazze'de gıda azlığından dolayı ciddi bir kıtlık yaşandığı ve insanların acil yardıma muhtaç olduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler yetkilileri de Gazze'de kıtlık yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Ulukışla ilçesine doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının başladığını duyurdu. Uzkurt, Ulukışla halkının konforlu bir yaşam sürmesi için ilçeye doğal gaz getirilmesi için gerekli görüşmelerin yapıldığını belirtti. Ayrıca, Ulukışla'nın ekonomi ve istihdamına katkı sağlayacak sanayi bölgesi çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.
Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, 16 milyon emeklinin yüzde 60'ının maaşlarında iyileştirme yapılmadığı için açlık ve sefalet sınırının altında yaşadığını belirtti. Gür, emeklilerin yaşam standartlarının düzeltilmesi ve maaşlara seyyanen zamlar yapılması talebinde bulundu.
Cumhur İttifakı Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Bozburun Mahallesi'nde oto sanayicilerinin kullanacağı 4. sanayi sitesinin müjdesini verdi. Yeni sanayi sitesi projesi Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilecek ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren sanayicilere büyük fayda sağlayacak.
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