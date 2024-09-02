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Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları haftaya karışık bir seyirle başladı. Cuma günü rekor kapanış gerçekleştiren borsalar bugün düşüş ve yükselişlerle hareket ediyor. Avro/dolar paritesi ise artış gösterdi. Analistler, Avrupa Merkez Bankasının faiz indirimine devam edeceğini belirtiyor.

02.09.2024 11:18
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Avrupa borsaları haftaya karışık bir seyirle başladı.

Cuma günü 525,05 puanla rekor kapanış gerçekleştirirken Stoxx Europe 600 gösterge endeksi bugün açılışın ardından yüzde 0,17 düşüşle 524,1 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,13 gerisinde 18,881 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 8.370 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 azalışla 7.615 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,9 yükselişle 34.340 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,09 artışla 11.380 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 1,1060 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir öne çıkarken, bugün gözler bölgede açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Cuma günü açıklanan verilere göre, Avro Bölgesinde enflasyon aylık yüzde 0,2 olurken, yıllık yüzde 2,2 ile 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Avro Bölgesinde haziranda yüzde 6,5 olan işsizlik oranı ise temmuz ayında yüzde 6,4 seviyesinde ölçüldü.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl içinde iki faiz indirimi daha yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, bölgede enflasyonist baskıların azalmasının üçüncü bir faiz indirimi ihtimalini de güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

Öte yandan ECB yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürürken, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel cuma günü yaptığı konuşmada "Fiyat istikrarına giden yol bir dizi kritik varsayıma dayanıyor, politika kademeli ve dikkatli bir şekilde ilerlemelidir." ifadesini kullandı.

ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau ise ECB'nin eylül ayında faiz oranlarını düşürmesinin akıllıca olacağını belirterek, yetersiz büyüme riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Hafta sonu Almanya'nın Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 30,8 oy alarak birinci olurken, Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 31,5 oyla başı çekti.

Böylece, Almanya'da Thüringen eyaletinde sandık çıkış anketlerine göre 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağ, ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika

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