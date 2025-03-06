Avrupa Borsaları Karışık Sezirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Sezirdi

ECB'nin faiz indiriminden sonra Avrupa borsaları karışık kapanırken DAX endeksi rekor kırdı.

06.03.2025 21:16
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Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 25 baz puanlık faiz indiriminden ardından haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 azalışla günü 555,9 puandan kapattı.

Otomobil üreticilerin şirketlerinin hisseleri ABD Başkanı Donald Trump'ın dün otomobil üreticileri için bir aylık gümrük vergisi muafiyeti açıklamasının ardından bugün ortalama yüzde 2,13'ün üzerinde artış gösterdi. Teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,52 değer kazandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 1,47 yükselişle 23.419,48 puandan kapanış yaptı.

DAX 40 endeksinin gün içinde 23 bin 476 puana yükselerek rekor yenilemesi dikkati çekti.

Ülkede politikacıların borç freni kurallarını reforme etmek için anlaşmasının ardından, yatırımcılar Avrupa'nın en büyük ekonomisinde daha güçlü büyüme ve önemli ölçüde daha yüksek altyapı ve savunma harcamaları bekliyor. Endeks yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 17 yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,83 azalarak 8.632,84 seviyesinden tamamladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 8.197,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68 artarak 38.779,67 puana yükseldi.

Avrupa borsalarındaki yatırımcıların odağında, ECB'in faiz kararı ve Avrupa Birliği'nin (AB) savunma harcamalarını artırma ve Ukrayna'ya ilişkin destek planları vardı.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda durgun ekonomi ve düşen enflasyon oranı karşısında güvercin tutumunu sürdürerek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri de Ukrayna'ya destek ve Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmanın yollarını tartışarak, ABD'yi nasıl yanlarında tutacakları konusunda ortak bir zemin bulmaya çalışıyor.

Şirket hisselerinde ise Avrupa'nın en büyük hava yolu şirket gruplarından biri olan Air France-KLM'in hisseleri şirketin geçen yılki faaliyet karının piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinin ardından yaklaşık yüzde 33 yükseldi.

Alman Posta İdaresinin (Deutsche Post) iştiraki DHL'ın hisseleri de şirketin 8 bin kişiyi işten çıkarmayı dahil eden maliyet azaltma programı açıklamasından sonra yüzde 14,19 yükseldi.

Bu arada, Avrupa pay piyasasında savunma şirketlerinin hisseleri yükselmeye devam ediyor. Avrupa genelinde savunma harcamalarının artacağı beklentisi, Stoxx 600 Havacılık ve Savunma endeksinin bu yıl yaklaşık 35 yükselmesini sağladı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 1,081 seviyelerinden işlem gördü.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Almanya, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Sezirdi - Son Dakika

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