Avrupa Borsaları Negatif Seyirde - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Negatif Seyirde

Almanya hariç Avrupa borsaları düşüşte, gözler ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarında.

22.10.2024 11:18
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Avrupa borsaları yeni işlem gününe Almanya hariç negatif bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 521,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 19.550 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 8.290 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 34.901 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.530 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 kayıpla 11.820 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken yoğunlaşan bilanço sezonunda temkinli duruşun etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa borsalarında Almanya hariç satıcılı bir seyir hakim olurken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Analistler, bölge genelinde resesyon endişelerinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, bölgedeki makroekonomik veri akışının ECB'nin aralık ayında atacağı adımlara yönelik daha çok ipucu verebileceğini söyledi.

Bugün, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların yanı sıra ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, Ekonomi, Almanya, Finans, Borsa, Son Dakika

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