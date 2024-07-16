Avrupa Borsaları Negatif Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Negatif Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne negatif bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 517 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 18.520 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 8.166 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 34.200 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 7.600 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,6 gerilemeyle 11.080 puanda bulunuyor. Avrupa pay piyasalarında, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi halinde uygulayacağı politikalara ilişkin belirsizliklerin, risk algısının yükselmesine neden olduğu belirtiliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları, para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken yıl sonuna kadar bankanın en az iki kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirten analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini ifade etti.

16.07.2024 10:43
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Avrupa borsaları, güne negatif bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 517 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 18.520 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 8.166 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 34.200 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 7.600 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,6 gerilemeyle 11.080 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,1 düşüşle 1,0896'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyrediyor.

Analistler, Avrupa pay piyasalarında, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi halinde uygulayacağı politikalara ilişkin belirsizliklerin, risk algısının yükselmesine neden olduğunu bildirdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları, para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken yıl sonuna kadar bankanın en az iki kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirten analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Negatif Seyirle Başladı - Son Dakika

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