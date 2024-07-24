Avrupa Borsaları Negatif Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Negatif Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne negatif bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 azalışla 510,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 18.356 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 8.125 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 kayıpla 34.175 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 azalışla 7.479 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 düşüşle 11.159 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1,0830 seviyesinde seyrediyor. Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bölgede açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi. Buna göre, Almanya'da imalat sanayi PMI 42,6 ve hizmet sektörü PMI 52, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI 45,6 ve hizmet sektörü PMI 51,9 ile öngörülerin altında kalırken, İngiltere'de imalat sanayi PMI 51,8'le beklentilerin üzerinde, hizmet sektörü PMI 52,4'le tahminlerin altında gerçekleşti. Öte yandan Almanya'da açıklanan GfK tüketici güven endeksi ise eksi 18,4 ile öngörüleri aştı. Analistler, bölge genelinde ekonomiye ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, PMI verilerinden alınan sinyallerin resesyon endişelerini beslediğini bildirdi. Bugün günün geri kalanında ABD'de PMI verileri ile yeni konut satışları takip edilecek.

24.07.2024 12:03
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Avrupa borsaları güne negatif bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 azalışla 510,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 18.356 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 8.125 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 kayıpla 34.175 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 azalışla 7.479 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 düşüşle 11.159 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1,0830 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bölgede açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi.

Buna göre, Almanya'da imalat sanayi PMI 42,6 ve hizmet sektörü PMI 52, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI 45,6 ve hizmet sektörü PMI 51,9 ile öngörülerin altında kalırken, İngiltere'de imalat sanayi PMI 51,8'le beklentilerin üzerinde, hizmet sektörü PMI 52,4'le tahminlerin altında gerçekleşti.

Öte yandan Almanya'da açıklanan GfK tüketici güven endeksi ise eksi 18,4 ile öngörüleri aştı.

Analistler, bölge genelinde ekonomiye ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, PMI verilerinden alınan sinyallerin resesyon endişelerini beslediğini bildirdi.

Bugün günün geri kalanında ABD'de PMI verileri ile yeni konut satışları takip edilecek.

Kaynak: AA

İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Negatif Seyirle Başladı - Son Dakika

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