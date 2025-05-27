Avrupa Borsaları Yükseldi, Fransa Düşüşte

Avrupa borsaları, günü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,45 artışla 552,95 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,96 artarak 24.258,28 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,34 değer kazanarak 40.124,9 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 artışla 14.239,9 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 8.778,05 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,02 düşüşle 7.826,79 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,56 gerileyerek 1,133 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarifelerinin yarattığı belirsizlikler izlenirken, Avrupa tarafında ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarife müzakerelerinin yansımaları takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, AB yetkililerinin tarife müzakerelerine ilişkin toplantı tarihi belirlemek üzere temasa geçtiğini bildirdi.

Öte yandan, İngiltere'de bugün açıklanan İngiliz Sanayi Konfederasyonu verilerine göre, perakendeci güveni mayısta son 5 yılın en keskin düşüşünü gösterirken, perakendecilerin gelecek 12 ayda sermaye harcamalarında önemli ölçüde kesintiye gitmesi bekleniyor.

Almanya'da açıklanan verilere göre haziran ayı GfK tüketici güven endeksi eksi 19,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fransa'da ise mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 ile Mart 2021'den bu yana en yavaş artışını kaydetti.

Uluslararası Para Fonu, İngiliz ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye yükseltti.