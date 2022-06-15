Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

15.06.2022 10:58
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) olağandışı toplantı kararının ardından yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) olağandışı toplantı kararının ardından yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,56 artışla 409,6 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,99 değer kazancıyla 13.436 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 yükselişle 7.222 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 primle 6.007 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,17 değer kazancıyla 22.320 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1,0470 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesinde küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

ECB Yönetim Konseyi'nin, mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere bugün önceden planlanmamış bir toplantı yapacağının duyurulmasının ardından Avrupa borsalarında yükseliş eğiliminin hızlandığını aktaran analistler, toplantıdan çıkacak sonuçların varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Almanya'da dün açıklanan yıllık enflasyon, mayısta 7,9 artarak ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,75'le son sekiz yılın zirvesine, İtalya'nın 10 yıllık tahvil getirileri ise yüzde 4,19'a çıktı.

Analistler, son veri ve fiyatlamaların ECB para politikası kararlarında beklediği alana sahip olamayacağına işaret etmeye başladığını belirterek, ECB'nin toplantı kararının, İtaya ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faiz farkının dün Mayıs 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın üzerine çıkmasının ardından gelmesine dikkati çekti.

Bugün, Fed ve ECB toplantılarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret istatistikleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, başta doğal gaz olmak üzere emtia fiyatlarındaki seyrin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

YORUMLAR
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Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti ECB, mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere planlanmamış toplantı yapacak ECB, mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere planlanmamış toplantı yapacak
Kaynak: AA

Merkez Bankası, Almanya, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
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