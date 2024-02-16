Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 491 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 17.725 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.645 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 kazançla 31.895 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 9.936 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.783 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0760 seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, küresel pay piyasalarının, teknoloji şirketleri öncülüğünde haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bugün gözlerin ABD'nin üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söyledi.
Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün Avro Bölgesi'nde enflasyonun hedefe doğru gerilediğini, ancak yüzde 2'lik hedefin yakalanmasından emin olmak için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da satın alma gücünün zayıflaması ve yüksek faiz oranlarının kredileri azaltmasıyla Avro Bölgesi'nde bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1,2'den 0,8'e indirdi.
Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de perakende satışlar ocakta aylık yüzde 3,4, yıllık yüzde 0,7 arttı.
Analistler, bugün ABD'de ÜFE'nin yanı sıra konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.
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Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.
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ALF Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı. Ankette CHP ve AK Parti'yi İYİ Parti, DEM Parti ve Zafer Partisi takip etti.
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