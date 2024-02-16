Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 491 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 17.725 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.645 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 kazançla 31.895 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 9.936 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.783 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0760 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, teknoloji şirketleri öncülüğünde haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bugün gözlerin ABD'nin üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söyledi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün Avro Bölgesi'nde enflasyonun hedefe doğru gerilediğini, ancak yüzde 2'lik hedefin yakalanmasından emin olmak için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da satın alma gücünün zayıflaması ve yüksek faiz oranlarının kredileri azaltmasıyla Avro Bölgesi'nde bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1,2'den 0,8'e indirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de perakende satışlar ocakta aylık yüzde 3,4, yıllık yüzde 0,7 arttı.

Analistler, bugün ABD'de ÜFE'nin yanı sıra konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.