Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 495 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 17.621 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.636 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 32.705 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 10.073 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.694 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0840 seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de beklentilerin altında gelen büyüme verilerine karşın bireysel tüketim harcamalarının güçlü olduğuna ilişkin sinyaller alınmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.
Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ve bugün açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağında olduğuna işaret eden analistler, Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentileri büyük ölçüde etkileyebilecek verinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktardı.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faizleri ne zaman indirmeye başlayacağına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirterek, bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilerin söz konusu belirsizliği azaltabileceğini dile getirdi.
ECB üyelerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Başkan Yardımcısı Luis de Guindos dün kararların tarihlere değil, verilere bağlı olduğunu kaydederek, bankanın enflasyonun hedefine doğru gideceğine ikna olduğunda faizleri düşüreceğini yineledi.
Analistler, bugün Almanya'da işsizlik oranı ve öncü enflasyon ile ABD'de kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvurularının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ocak perakende satışlar aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 1,4 azalış kaydetti.
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