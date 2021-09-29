Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 artışla 455,03 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 artarak 7.108,16, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,77 değer kazanarak 15.365,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84'lük artışla 6.560,8 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64'lük yükselişle 25.736,85 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,62 değer kaybederek 1,161 seviyelerinden işlem gördü. Yatırımcılar, artan enflasyon endişeleriyle 3 ayın en yüksek seviyelerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerini ve ABD, Avrupa, Japonya ve İngiltere merkez bankası başkanlarının Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılığı Forumu'ndaki açıklamalarını takip ediyor. Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor kırmaya devam ederken, bu durum piyasalardaki enflasyon endişelerini beslemeyi sürdürüyor.

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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