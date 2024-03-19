Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Samsun'da Tüketici Hakem Heyetlerine 13 Bin 44 Başvuru Yapıldı

Samsun'da 2023 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 13 bin 44 başvuru yapıldı. Başvuruların 12 bin 641'i karara bağlanarak sonuçlandırıldı. Bu başvuruların 6 bin 364'ü tüketici lehine sonuçlandı. 1 Ocak ile 18 Mart 2024 tarihleri arasında ise Tüketici Hakem Heyetlerine 2 bin 594 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 3 bin 25'i karara bağlanarak sonuçlandı ve bin 537'si tüketici lehine sonuçlandı.