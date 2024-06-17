Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İngiltere dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 artışla 511,49 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37 artarak 18.068,21 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 yükselerek 32.908,05 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 değer kazanarak 7.571,57 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,06'lık düşüşle 8.142,15 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 1,07 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bu hafta açıklayacağı faiz kararına odaklandı.