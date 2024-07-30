Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı. Kapanışta Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,22 düşüş yaşadı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,08 değer kaybıyla 1,081 seviyelerinde işlem gördü. Avrupa'da İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kararı yatırımcıların odağında yer alırken, Deutsche Bank ve ING Think faiz indirimi beklentilerini açıkladı. Avro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyürken, Almanya'da ekonomi yüzde 0,1 daraldı ve Fransa'da büyüme beklentileri aştı.

30.07.2024 19:45
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Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 değer kazanarak 514,08 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49 yükselişle 18.411,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 artışla 7.474,94 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 yükselerek 33.908,02 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,22 düşüşle 8.274,41 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,08 değer kaybıyla 1,081 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel pay piyasalarında ABD ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararları takip edilirken, Avrupa'da İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 1 Ağustos'taki para politikası kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Deutsche Bank bugün yayımladığı araştırma notunda BoE'den 25 baz puan faiz indirimi beklerken, ING Think de 25 baz puan indirimi öngörüyor ancak kararın "bıçak sırtı" olduğu belirtiliyor.

Avrupa'da yoğun veri haftasında bugün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da ise ekonomi beklentilerin aksine yüzde 0,1 daraldı. Fransa ekonomisinde büyüme bu dönemde yüzde 0,3 ile beklentileri aşarken, İspanya yüzde 0,8 büyümeyle bölgenin en güçlü performans gösteren ülkesi oldu. Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,3 ile beklentileri aştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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