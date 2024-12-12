Avrupa Borsalarında Alış Ağırlıklı Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Alış Ağırlıklı Seyir

Avrupa borsaları genelinde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ECB'nin faiz kararları bekleniyor.

12.12.2024 11:47
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Avrupa borsalarında İspanya hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 520,0 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 20.465 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.311 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 34.919 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.448 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 değer kaybıyla 11.785 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB'nin bugün açıklayacağı yılın son faiz kararında üç temel politika faizinde 25 baz puan daha indirime giderek para politikasını kademeli bir şekilde gevşetmeye devam etmesi bekleniyor.

Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin bankanın gelecek dönemde izleyeceği patika hakkında bilgi verebileceğini vurguladı.

ECB'nin para politikasındaki gevşemenin bölge genelinde düşük seyreden imalat sanayi aktivitesinin sınırlı da olsa toparlanmasına destek olabileceği belirten analistler, bölge genelinde resesyon endişelerinin gündemde kalmayı sürdürdüğünü aktardı.

İsviçre Merkez Bankasının (SNB) da bugün açıklayacağı faiz kararında, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 0,75'e çekeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), çeşitli ekonomik programlarının finansmanı ve Ukrayna'nın desteklenmesinin devamı için 2025'te yaklaşık 160 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç etmeyi planlarken, toplanan bu fonların kullanımı, ekonomiyi güçlendirmeye yönelik girişimler ve özellikle Ukrayna ile Batı Balkan ülkelerine desteğin sürdürülmesi gibi çeşitli alanlarda olacak.

Bugün, ABD'de üretici enflasyonu ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Alış Ağırlıklı Seyir - Son Dakika

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