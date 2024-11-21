Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsalarında karışık bir seyir yaşanıyor, DAX ve FTSE artıda, diğerleri düşüşte.

21.11.2024 12:18
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Avrupa borsalarında karışık seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 499,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 19.023 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.103 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 azalışla 33.102 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.183 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 kazançla 11.601 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık seyir öne çıkıyor.

Dün Avrupa basınında çıkan haberlere göre, Ukrayna, İngiltere'den temin ettiği uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) adlı seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandı.

Analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin Avrupa piyasalarında risk iştahını azalttığını, piyasalarda oynaklığı artırdığını kaydederek, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışları takip edilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ukrayna, Finans, Borsa, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

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