Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,19 değer kazanarak 547,08 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,56 artarak 41.623,86 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 7.743 puandan kapandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12 düşüşle 24.162,86 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 düşüşle 9.095,73 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.07 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1,166 oldu.

ABD'nin gümrük tarifeleri ve jeopolitik risklerin artabileceğine dair endişeler bölge pay piyasalarında etkili oluyor.

Avrupa tarafında dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faiz kararı yatırımcıların odağında yer aldı. BoE, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4'e çekerken, BoE Başkanı Andrew Bailey faiz patikasının "aşağı yönlü" olduğunu ancak bu patikanın gidişatı konusunda gerçek belirsizliklerin de olduğunu söyledi.

Öte yandan, bugün Dünya Ticaret Örgütü yayımladığı bir güncellemede, küresel ticarette bu yıla ilişkin nisandaki yüzde 0,2 küçülme beklentisini yüzde 0,9'a yükseltti. Bu artış, büyük ölçüde ABD'de ithalatın tarifelerin etkisinden kurtulmak için önden yüklemeli yapılmasından kaynaklandı.

Ancak DTÖ ekonomistleri, ABD'nin gümrük tarifelerinin 2026'da küresel ticareti baskılayacağı beklentisiyle gelecek yıl için büyüme öngörüsünü yüzde 2,5'ten yüzde 1,8'e düşürdü.