Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa borsaları düşüşte; enflasyon endişeleri ve Fed'in temkinli duruşu piyasalara yansıyor.

09.01.2025 12:17
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Avrupa borsalarında, negatif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 512 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 20.289 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.254 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 34.930 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 11.765 puandan işlem görürken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.222 puana geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından alınan temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği ekonomi politikalarının enflasyonla mücadeledeki etkilerinin ne boyutta olacağı fiyatlamaları zorlaştırırken, dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına işaret edildi.

Analistler, Trump'ın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin açıklamaları ile haber akışının risk algısının artmasına neden olduğunu kaydederek, tarife politikalarının küresel bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıların artabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Öte yandan Avrupa'da, resesyon endişeleri bölgenin ana ekonomik gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Açıklanan verilerden alınan sinyaller imalat sanayinde risklere işaret ederken, son aylarda enflasyon verilerindeki katılık risk algısını besliyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi kasım ayında aylık bazda yüzde 1,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

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