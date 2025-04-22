Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa borsalarında, ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikalarının yarattığı belirsizliklerin etkisiyle negatif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 502,1 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 21.096,5 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 kayıpla 8.226,6 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 azalışla 35.606 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 12.853 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.258,1 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında iki işlem günüdür tatil sebebiyle işlem yapılmazken, bugün piyasalar haftaya negatif başlangıç yaptı.

Bölgede ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarife müzakereleri yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar izlenecek.

Analistler, Avro Bölgesi'nin en fazla ihracat yaptığı ticaret partneri olan ABD ile bir anlaşmaya varacağına yönelik iyimserliklerin arttığını kaydetti.

Öte yandan, Trump'ın yakın zamanda anlaşma olabileceğine yönelik söylemleri sonrasında Ukrayna savaşına yönelik haber akışı da yakından takip ediliyor.

Analistler, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ile nisan ayı tüketici güven endeksinin takip edileceğini söyledi.