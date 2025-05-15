Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa borsalarında büyüme verileri öncesi düşüş yaşanıyor; gözler Fed ve Avro Bölgesi verilerinde.

15.05.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsalarında bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 541,46 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 23.369 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 8.544,75 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 40.206 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 azalışla 13.809,58 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.811,87 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve tarifelerin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklama ve Avro Bölgesi'nde büyüme verisine çevrildi.

Büyüme verilerinden alınacak sinyallerin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, ABD'nin tarife adımları sonrasında Avrupalı tedarikçiler ve üreticilerin stratejik olarak zor durumda kaldıklarını belirterek, halen devam eden otomotiv tarifeleri ve ertelenen karşılıklılık esaslı tarifelerin etkilerinin imalat aktivitesi için olumsuz olduğunu kaydetti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, dün yayınladığı ülke ekonomisine yönelik aylık raporunda, ekonominin ilk çeyrekte özel tüketim, yatırım ve 2 Nisan'da açıklanan ABD gümrük tarifeleri öncesi artan ihracatla yüzde 0,2 büyüdüğü ifade edilirken, özellikle ihracata yönelik imalat sektöründe iş beklentilerinin düşük kalmaya devam etmesi nedeniyle yılın diğer çeyreklerinde ekonomide yavaşlamanın muhtemel olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Ukrayna- Rusya savaşına yönelik bugün İstanbul'da düzenlenecek ve tarafların bir araya geleceği barış görüşmeleri bölgenin odağında yer alıyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, İngiltere'de yılın ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İngiltere'de mart ayında sanayi üretimi hem aylık hem yıllık bazda yüzde 0,7 gerilerken, dış ticaret fazlası 3,7 milyar sterlin oldu.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyümenin yanı sıra ABD'de üretici enflasyonu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Jerome Powell, istanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi Tayland hükümetinden devlet destekli kripto para hamlesi
Survivor’da olay yaratan görüntü Acil durum konseyi toplandı Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı 16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Hastane avlusu sığınak delici bombayla vuruldu İsrail’in vahşeti kamerada Hastane avlusu sığınak delici bombayla vuruldu! İsrail'in vahşeti kamerada
Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı
Rozet takma törenine Erdoğan’ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?
Yusuf Yazıcı’nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı Yusuf Yazıcı'nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı
Galatasaray kiralık göndermişti Nicolo Zaniolo’nun geleceği belli oldu Galatasaray kiralık göndermişti! Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu

12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
16:36
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu
Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
16:32
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
16:32
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
16:27
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
16:15
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
16:10
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
15:59
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
15:59
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 12:44:20. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.