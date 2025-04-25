Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsaları, iyimser ticaret görüşmeleri ve güçlü teknoloji bilançosuyla yükseliyor.

25.04.2025 10:58
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Avrupa borsalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 521,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 22.183,16 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.423,49 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 37.061 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 kazançla 13.312,98 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 primle 7.564,45 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair iyimserlikler ve güçlü teknoloji bilançolarıyla pozitif seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında pozitif seyir izlenirken, sakinleşen tarife gündemi pay piyasalarında risk iştahını artırdı. Rusya- Ukrayna Savaşı'na dair gelişmeler ise jeopolitik risklerin yeniden canlanabileceğine yönelik endişe oluşturdu.

Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e füze ve İHA'larla düzenlediği saldırı nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump da Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Oval Ofis'teki görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi. Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırılarından hiç memnun olmadığını dile getiren Trump, bu saldırıların tam da barış görüşmeleri sürerken yaşanmasının kötü olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, dün yaptığı açıklamada, tarifelere yönelik belirsizlikler ortadan kalkana kadar faiz indirimlerinin beklemesi gerektiğini söyledi.

Diğer taraftan, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, hükümet tarafından yayımlanan ekonomik büyüme raporuna ilişkin başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi. Bu yıl için ocakta yüzde 0,3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin yüzde 0'a düşürüldüğünü ifade eden Habeck, gelecek yıl için büyüme tahmininin ise yüzde 1,1'den 1'e revize edildiğini aktardı.

İngiltere'de mart ayı perakende satışlar aylık bazda 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 2,6 artış kaydetti.

Analistler bugün ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ukrayna, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Rusya, Son Dakika

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